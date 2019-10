Álvarez de Toledo, sobre un acord amb el PSOE: «Sánchez ha de fer una esmena a la totalitat»

La cap de llista del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha assenyalat que per arribar a un acord amb el PSOE sobre Catalunya "Pedro Sánchez ha de deixar de ser ell mateix i el PSOE ha de fer una esmena a la totalitat a la política de les últimes dècades". En una entrevista a TVE, Álvarez de Toledo ha afegit que l'acord s'hauria de basar en el 'Llibre blanc per a la democratització de Catalunya' que proposa el PP i ha retret al PSOE que vagi a una manifestació amb el constitucionalisme però alhora no trenqui els acords amb els independentistes. "Siguin coherents i si van a una manifestació, trenquin els pactes a la Diputació de Barcelona amb Torra", ha reclamat.Segons la candidata dels populars, es pot arribar a un acord amb el PSOE "sempre i quan les transigències no impliquin renúncies respecte a la democratització plena de Catalunya", és a dir, que es "combati" el nacionalisme. I en aquest sentit, ha apostat per posar en marxa un projecte totalment contrari al que s'ha aplicat en els darrers 40 anys per tal d'acabar amb "l'apaivagament".La cap de llista del PP per Barcelona s'ha referit al nacionalisme com un "moviment essencialment xenòfob" i ha considerat "exagerat" comprar Vox amb els qui han comès sedició. En aquesta línia, no ha descartat pactes amb el partit de Santiago Abascal mentre donin suport a "polítiques raonables i constitucionalistes" i defensin la igualtat entre persones.

