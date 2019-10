Piquets i bloqueigs a les universitats en el primer dia de vaga indefinida

#VagaIndefinida les estudiants ens organitzem pels nostres drets socials i polítics. La resposta dels més reaccionaris no tarden en reprimir a aqulles que lluiten! 💥✊ pic.twitter.com/qCu58IPDZx — SEPC UPF Ciutadella (@SEPC_Ciutadella) October 29, 2019

Degut a la situació de bloqueig total del campus de la Ciutadella recomanem per qüestions de seguretat no anar-hi fins que es normalitzi la situació. — UPF Barcelona (@UPFBarcelona) October 29, 2019

El tall de la B-30 que estudiants de la UAB han dut a terme Foto: ACN

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha iniciat aquest dimecres una vaga indefinida a les universitats per demanar mesures perquè les mobilitzacions contra la sentència del procés no perjudiqui acadèmicament els alumnes. El sindicat estudiantil demana l'avaluació única i l'anul·lació de les activitats avaluables mentre durin les protestes per garantir ''la màxima resposta'' a la sentència del procés amb mobilitzacions al carrer.Els estudiants universitaris catalans estan cridats a la vaga indefinida a partir d'aquest dimarts, una aturada que dimecres i dijous s'estén als instituts per als alumnes majors de 16 anys. Els estudiants també demanen que les universitats es posicionin públicament tant per la sentència com per ''la repressió rebuda per les joves i estudiants'', i creuen que és ''insuficient'' el manifest que han anat aprovant els diferents claustres.Els tres campus de la UPF a Barcelona i el de l'escola de de la UPC han estat els quatre centres on diversos grups d'estudiants s'hi han quedat a dormir per poder preparar el primer dia de vaga. Els estudiants que han volgut anar a classe s'han trobat els accessos bloquejats per evitar que les classes es puguin dur a terme amb normalitat. A altres campus, com el de Diagonal de la UB o el de la UAB, la normalitat ha estat la tònica general.La nit anterior diversos grups d'estudiants ja es van quedar a dormir-hi per prepara aquest primer dia de vaga i que es preveu que continuï els propers dies. Els estudiants universitaris catalans estan cridats a la vaga indefinida a partir d'aquest dimarts, una aturada que dimecres i dijous s'estén als instituts per als alumnes majors de 16 anys.El bloqueig dels accessos del campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per part dels estudiants que secunden la vaga convocada per SEPC ha generat moments de tensió aquest dimarts al matí amb un grup d'estudiants que volien accedir a l'edifici per assistir a classe i que s’han concentrat a les portes de la universitat.Un altre grup, majoritàriament encaputxats, han tapat les portes del centre amb cadires, taules i papereres. Cap a quarts d’una, han accedit a negociar amb els joves a l’exterior que volen poder formar part de la mesa negociadora amb la universitat que ha de decidir si accepta les reivindicacions dels vaguistes.Precisament la Universitat Pompeu Fabra ha estat la darrera a publicar el comunicat sobre la flexibilització dels sistemes d'avaluació als seus centres. Tot i que el claustre va rebutjar el dia 24 d'octubre l'avaluació única, en un comunicat on s'obre la porta que aquest sistema s'utilitzi en les recuperacions dels estudiants que vulguin acollir-s'hi i es defensa que ja s'havien posat en marxa sistemes ''compatibles amb el model UPF'' que flexibilitzin el sistema avaluatiu. A més, des demana respectar els drets ''de tothom'' i es fa una crida ''a la cordialitat''.Més d'un centenar d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han tallat la circulació de l'AP-7 i la B-30 en sentit sud aquest dimarts cap a les onze del matí. Els universitaris han sortit de la facultat de Ciències i Biociències i han anat caminant fins a aquest punt de la xarxa viària amb cadires i alguna pissarra dels centres i s'han viscut moments de tensió entre els conductors dels primers vehicles afectats pels talls i els manifestants.Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és una de les accions del primer dia de vaga indefinida convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Els estudiants reclamen que els campus adoptin l'avaluació única i evitin que participar en les protestes contra la sentència els afecti acadèmicament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor