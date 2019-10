L'Estat rastrejarà tots els mòbils durant vuit dies

El govern espanyol rastrejarà els mòbils de tot l'Estat durant vuit dies. Concretament, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha pactat amb les empreses telefòniques fer un estudi sobre mobilitat utilitzant informació anònima, tal com informa El País . Així, podrà saber com es mouen els ciutadans espanyols durant quatre dies laborables de novembre, un diumenge i tres dies de vacances.Des de l'organisme ressalten que les dades seran completament anònimes, és a dir, no es podrà saber qui és el titular de la línia, però la qüestió és que gràcies a un acord amb les operadores l'INE rebrà les posicions dels números de telèfon. D'aquesta manera es vol estudiar quins són els desplaçaments habituals de la població i, així, saber on s'han de prestar serveis públics i reforçar les infraestructures. L'operació començarà d'aquí a tres setmanes.Una primera part de l'estudi es farà del 18 al 21 de novembre. Així es vol saber quants ciutadans es mouen d'un municipi dormitori a una ciutat, quanta gent treballa al mateix barri on viu o en un de diferent, o com es mou la població durant un dia laborable.Una altra part de l'anàlisi implicarà rastrejar els telèfons durant dos dies d'estiu -el 20 de juliol i el 15 d'agost-; també s'analitzarà el 25 de desembre i un diumenge el mes de novembre, concretament el dia 24. Així es podrà saber el reagrupament familiar per Nadal, les excursions o trasllats de cap de setmana o les destinacions preferides dels espanyols durant les vacances (sempre que sigui en territori estatal).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor