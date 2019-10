El govern espanyol amenaça Bèlgica perquè extradeixi Puigdemont: «Si no prendrem decisions»

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha advertit aquest dimarts l’Estat de Bélgica que el seu executiu “no entendrà” que no extradeixi Puigdemont a la justícia espanyola, i per tant si s’arriba a aquest punt prendrà “decisions”. Preguntada per quines serien aquestes decisions, Calvo ha recordat que els governs “han de col·laborar” en el seu dia a dia.“Entre estats es col·labora i es pot tenir més intensitat o menys en aquestes col·laboracions, i salvant que els dos poders judicials s’entenguin, treballin i es produeixi un pronunciament sobre aquesta qüestió, independentment d’això Espanya, almenys mentre nosaltres siguem el govern no entendrem que l’Estat belga no reconegui la plenitud de la democràcia espanyola negant que s’asseguin davant la nostra justícia els que ja han estat sentenciats de manera absolutament garantista”.Calvo ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a Onda Cero coincidint amb la vista a Bèlgica per la petició d’extradició de Carles Puigdemont per part del jutge Llarena, que va reactivar l’euroordre contra ell després de la sentència del Suprem sobre l’1-O. Segons Calvo, en aquesta ocasió “és difícil” que “des del punt de vista jurídic” Bèlgica es negui a extradir Puigdemont perquè “hi ha un llistat automàtic” de delictes que provoquen el lliurament.La vicepresidenta també ha afirmat que en les seves converses amb Pere Aragonès “moltes vegades l’adverteixo i li dic: vicepresident, per aquí no ho veig”, un toc d’atenció “lògic” que “ha de fer” i mitjançant el què “contribueixo en el que puc” a les bones relacions entre els dos executius. En tot cas ha tornat a tancar la porta al diàleg entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez.“Sánchez és qui simbolitza tot el poder executiu, i mentre el senyor Torra no entengui que aquesta hauria de ser la seva funció per a tots els catalans hi ha poques coses a parlar”, ha dit Calvo. Ha recordat les paraules de la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, sobre el fet que –en paraules de Calvo- “la violència convé al camp independentista”, i Torra “porta dies evadint-se de la principal responsabilitat que té”, que és “garantir la seguretat a Catalunya”. Espanya reclama Puigdemont pels delictes de sedició i malversació, els mateixos pels quals el Suprem ha condemnat els presos polítics. Llarena va emetre l'euroodre poques hores després del veredicte del Suprem i demanant l'extradició només de l'expresident, no pas de la resta d'exiliats. Activar de nou l'euroordre un cop fet públic el veredicte de Manuel Marchena no era un mecanisme obligat ni automàtic, sinó que depenia única i exclusivament del jutge.Així doncs, Llarena ho prova ara amb els delictes de sedició i malversació. Es tracta de la tercera euroordre que emet l'Estat. Les dues primeres, en què es demanava extradir els exiliats per rebel·lió, van ser rebutjades per Bèlgica i Alemanya en dos revesos per la justícia espanyola. Des que va anar a l'exili, el president del Consell per la República només ha estat uns dies empresonat. Va ser al país germànic, on va passar mesos en llibertat amb mesures cautelars fins que va poder tornar a Waterloo.En declaracions als mitjans després d'activar-se la nova ordre de detenció, Boye va explicar que el delicte de sedició a Espanya està configurat "de manera poc democràtica" i que, en el cas de la malversació, el codi penal belga diu que hi ha d'haver un enriquiment "que no queda justificat a la sentència". "Teníem clar que s'activaria una nova euroordre, però estem tranquils i ho tenim tot controlat", va dir l'advocat de Puigdemont. Experts consultats per NacióDigital apunten que la sentència pot servir per reforçar els arguments de extradir l'expresident de la Generalitat. El constitucionalista Xavier Arbós sosté que Llarena considera que ara està més "reforçat argumentalment" per obtenir una resposta positiva a l'extradició. En la mateixa línia, el jurista Josep Maria Fuster-Fabra creu que Bèlgica hauria d'acceptar l'extradició: "A diferència de les diligències, una sentència és homologable a qualsevol país d'Europa". D'altra banda, el penalista Joan Queralt recorda que Llarena hauria d'explicar per què va retirar les altres euroordres si, com era el cas d'Alemanya, s'acceptava extradir Puigdemont pel delicte de malversació.

