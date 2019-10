VÍDEO L'estrella de l'NBA Kevin Durant vol acabar la seva carrera al Barça

KD on FC Barcelona? 👀@KDTrey5 says he’d love to play a final season overseas. Watch “How Hungry Are You?” https://t.co/1pFHgxS4BE pic.twitter.com/dfrsxFMvvj — Bleacher Report (@BleacherReport) October 28, 2019

L'estrella de l'NBA, Kevin Durant, ha dit en una entrevista aquesta matinada que li agradaria acabar la seva carrera al F.C. Barcelona. El jugador dels Brooklyn Nets ha assegurat a la web Bleacher Report que voldria jugar l'últim any de la seva carrera a Europa i, concretament, al Barça: "És la segona millor lliga del món i el joc i els partits d'Eurolliga són molt divertits".Durant, però, admet que és difícil. "No sé com ho faria, però és com un somni", diu el crac, de 31 anys, a preguntes del també jugador de bàsquet Serge Ibaka. En qualsevol cas, Durant té clar que vol nous reptes i assegura que, després d'haver guanyat tants títols a l'NBA, mira al futur pensant què més pot fer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor