​La ultradreta punxa en el boicot a la conferència de Joan Tardà a la Universitat de València

Una trentena de manifestants d'ultradreta han intentat boicotejar sense èxit la conferència de l'exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Joan Tardà, celebrada aquest dilluns al campus de Tarongers de la Universitat de València. Les persones concentrades, que no superaven la trentena, s'han manifestat sota l'atenta mirada d'un fort dispositiu policial, segons informa el Diari la Veu El Grup Defensa de València (GDV) i España 2000 havien convocat una protesta una hora abans de l'acte als voltants de la biblioteca Gregori Maians en considerar que era una "provocació" la xerrada de Tardà. En resposta, Jovent Republicà també havia cridat a concentrar-se a la mateixa hora al campus per a "dir als feixistes que no són benvinguts".La institució acadèmica ha adoptat mesures de seguretat "com sempre que acudeixen persones rellevants" a un acte, segons fonts de la UV, que han informat que la concentració d'España 2000 estava "legalitzada" i que la delegació del govern espanyol ha gestionat l'operatiu de seguretat corresponent.L'accés, tant a exterior com a l'interior de la sala on s'ha desenvolupat la conferència del dirigent d'ERC, estava fortament vigilat per un ampli dispositiu d'agents de la Policia Nacional i de seguretat privada de la universitat. El grup d'extrema dreta ha corejat frases com "Viva Cristo Rey", "Puigdemont, a prisión" i "la independencia, fuera de València".Els assistents a la conferència de Tardà, simpatitzants d'Esquerra la majoria d'ells i alguns amb llaços grocs, han contestat les provocacions dels membres d'ultradreta amb frases com "fora feixistes dels nostres barris", "a plorar, al Valle [de los Caídos]" i "els carrers seran sempre nostres".Tot això s'ha produït després que aquest diumenge la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València despertés plena de pintades feixistes que demanaven la mort de Joan Tardà i Quim Torra.Abans d'entrar a l'acte, Joan Tardà ha defensat que el dret d'autodeterminació va més enllà de Catalunya i ha d'incloure "totes les ànsies que puguin existir al País Valencià i a les Illes Balears", però "dins de la normalitat democràtica"."Mai abandonarem la bandera del diàleg", ha asseverat i ha lamentat que hi hagi algú "interessat" a convertir el conflicte independentista en "un problema d'ordre públic" amb els disturbis a Catalunya després de la condemna del Tribunal Suprem als líders independentistes.Tardà ha posat com a exemple l'"attrezzo" de les pintades d'aquest diumenge per a lamentar l'"anomalia des de fa molts anys" i la "poca qualitat democràtica" a Espanya; en aquest cas, "en el palau del saber que és una universitat, fins i tot amb protecció policial". "Així i tot, estem convençuts que sempre s'acaben imposant la raó, la intel·ligència i l'esperit democràtic", ha remarcat.Sota aquest prisma, ha advertit que "els que volen imposar la por saben que mai guanyaran" perquè "la democràcia sempre acaba vencent", i ha cridat al fet que evolucioni a un escenari en el qual "sigui possible construir el diàleg, la negociació i, finalment, l'acord".Ha defensat així la Declaració de la Llotja de Mar –firmada per partits independentistes i nacionalistes catalans, bascos, gallecs, valencians i balears a favor del seu dret a l'autodeterminació– i ha assegurat que no entén les crítiques del president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, que va exigir al seu homòleg català, Quim Torra, que deixés tranquils els valencians quan estigués parlant de "les seves ànsies sobiranistes".Ara bé, ha emmarcat la postura de Puig en la campanya de les eleccions del 10 de novembre perquè tots dos comparteixen "respecte i bona relació recíproca". "Sé perfectament que ell entén la nostra postura, una altra cosa és que ho expressi públicament", ha asseverat, tot recalcant que Esquerra Republicana del País Valencià "és un partit tan legítim, democràtic i valencià com el seu".

