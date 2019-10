Comença la campanya contra la grip amb més d'un milió de vacunes

Salut posa en marxa la campanya de vacunació de la grip aquesta setmana i ja té disponibles més d'1,2 milions de dosis de la vacuna als CAP i als centres vacunals. Sota el lema Per un hivern sense BRRR, la campanya comunicativa d'enguany posa l'èmfasi en prevenir, a més de la grip, altres malalties d'hivern com ara la bronquiolitis i altres patologies víriques.És per això que l’Agència de Salut Pública de Catalunya vol millorar la cobertura de vacunació en persones més grans de 60 anys, apropant-se al 60%, i en persones amb problemes de salut crònics i condicions de risc. Alhora vol aconseguir un salt qualitatiu en la cobertura de la vacunació dels professionals sanitaris i en dones embarassades.Segons ha explicat el departament, el període òptim de vacunació és des del 28 d’octubre fins el 15 de desembre, uns quinze dies abans que la grip arribi al llindar epidèmic, que aquest any se situa als 98,1 casos per 100.000 habitants. Tot i això, les dosis estaran disponibles durant tota la temporada de gripPer fer front a l'increment de la demanda assistencial el CatSalut reforçarà el sistema amb 21,4 milions d'euros per millorar l'atenció a les urgències, la primària o l'atenció hospitalària, entre altres.L’any passat, l’activitat gripal a Catalunya va ser moderada i va provocar 1.145 casos greus confirmats pel virus de la grip. El 64,5% no estaven vacunats; un 75,5% presentaven algun factor de risc. La malaltia va provocar 145 defuncions, 95% amb factors de risc, un 64,3% en persones no vacunades.

