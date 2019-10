L'Ajuntament de Barcelona proposa canviar de lloc la comissaria de la Via Laietana

El regidor de Ciutat Vella i Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Rabassa, insta en una carta adreçada al cap de la policia espanyola a Catalunya a "iniciar un diàleg" sobre el futur de la prefectura de la Policia Nacional a Via Laietana. Concretament, Rabassa expressa el seu "convenciment" que l'espai on s'ubica no és "idoni" i avança la idea de traslladar la prefectura a un altre indret.El regidor de BComú ho assegura en l'últim paràgraf d'una carta en què es queixa pel fet que els carrers més pròxims a l'edifici estiguin "ocupats intensivament per les forces policials". En aquest sentit, els demana que les tanques es retirin "el més aviat possible" i els carrers deixin d'estar tancats. "Considerem que els tancaments dels carrers són innecessari si no hi ha concentracions", apunta Rabassa en la missiva, que ell mateix ha difós a través de Twitter.En la carta el regidor explica que les seves peticions s'originen per les queixes d'alguns veïns perquè els carrers on viuen -Tomàs Mieres i Julià Portet- estan actualment tancats al trànsit i amb entrades i sortides custodiades per la Policia Nacional.La prefectura de Via Laietana es troba precisament entre aquests dos carrers i és on els darrers dies s'hi han ubicat furgones de la Policia Nacional i també dels Mossos per custodiar l'edifici i la zona.En tot cas, fonts municipals han especificat que l'Ajuntament no ha demanat el trasllat de la prefectura de Via Laietana, sinó que la carta del regidor apunta la "voluntat" de fer aquest debat "de forma serena" en un futur, "no de forma immediata". Es tracta, afegeixen les mateixes fonts, d'una qüestió "històrica", que s'ha parlat "en moltes ocasions", i que, fins i tot, recorden, s'ha tractat al Congrés dels Diputats.Finalment, les fonts municipals subratllen que la prioritat de la carta del regidor del districte de Ciutat Vella ha estat la de "traslladar l'opinió" del veïnat d'anar recuperant la normalitat i la vida quotidiana a la zona.

