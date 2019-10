Una furgoneta d'antiavalots dels Mossos, atacada des d'un pont a la C-58

Una furgoneta de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra que circulava per la C-58 va patir una agressió dissabte a la nit quan tornava de Barcelona després dels aldarulls que es van produir al centre de la ciutat. Algú va llançar un objecte contundent, que podria ser una pedra, des del pont que hi ha a la via i connecta Cerdanyola i Ripollet. No hi ha cap agent ferit, han explicat a l'ACN fonts policials. Es desconeix qui és l'autor de la pedrada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor