Puigdemont s'enfronta de nou a l'euroordre davant la justícia belga

La justícia belga comença a examinar aquest dimarts l'euroordre d'Espanya contra Carles Puigdemont. En una vista al tribunal de primera instància, la Chambre du Conseil escoltarà els arguments de les parts i fixarà una data per decidir sobre la petició d'extradició de l'expresident de la Generalitat. La fiscalia belga demanarà que es lliuri Puigdemont a Espanya pels delictes de sedició i malversació, tal com demana el jutge Pablo Llarena, segons fonts de la seva defensa.Puigdemont ja va comparèixer voluntàriament el passat 17 d'octubre davant la justícia belga, a Brussel·les. Va prestar declaració i, després de passar la nit en dependències policials, va ser deixat en llibertat sense fiança i amb la possibilitat de sortir del país amb permís del jutge. Davant dels mitjans, l'expresident i el seu advocat, Gonzalo Boye, van voler destacar que estan a disposició de la justícia i en contacte amb les autoritats belgues. Una de les possibilitats obertes aquest dimarts és que la defensa demani un ajornament de la vista que allargaria el procés d'instrucció.Després d'aquesta primera declaració, el jutge d'instrucció va concloure que Puigdemont no gaudeix d'immunitat europarlamentària i, per tant, el procediment podia continuar. El líder de JxCat va guanyar les eleccions europees a Catalunya a finals de maig, però les autoritats espanyoles no li van permetre que jurés la Constitució a distància, un tràmit necessari a l'Estat per esdevenir membre del Parlament Europeu. Tampoc van poder recollir l'acta Toni Comín ni Oriol Junqueras. El líder d'ERC, de fet, està pendent que la justícia europea decideixi sobre la seva immunitat. Espanya reclama Puigdemont pels delictes de sedició i malversació, els mateixos pels quals el Suprem ha condemnat els presos polítics. Llarena va emetre l'euroodre poques hores després del veredicte del Suprem i demanant l'extradició només de l'expresident, no pas de la resta d'exiliats. Activar de nou l'euroordre un cop fet públic el veredicte de Manuel Marchena no era un mecanisme obligat ni automàtic, sinó que depenia única i exclusivament del jutge.Així doncs, Llarena ho prova ara amb els delictes de sedició i malversació. Es tracta de la tercera euroordre que emet l'Estat. Les dues primeres, en què es demanava extradir els exiliats per rebel·lió, van ser rebutjades per Bèlgica i Alemanya en dos revesos per la justícia espanyola. Des que va anar a l'exili, el president del Consell per la República només ha estat uns dies empresonat. Va ser al país germànic, on va passar mesos en llibertat amb mesures cautelars fins que va poder tornar a Waterloo.En declaracions als mitjans després d'activar-se la nova ordre de detenció, Boye va explicar que el delicte de sedició a Espanya està configurat "de manera poc democràtica" i que, en el cas de la malversació, el codi penal belga diu que hi ha d'haver un enriquiment "que no queda justificat a la sentència". "Teníem clar que s'activaria una nova euroordre, però estem tranquils i ho tenim tot controlat", va dir l'advocat de Puigdemont. Experts consultats per NacióDigital apunten que la sentència pot servir per reforçar els arguments de extradir l'expresident de la Generalitat. El constitucionalista Xavier Arbós sosté que Llarena considera que ara està més "reforçat argumentalment" per obtenir una resposta positiva a l'extradició. En la mateixa línia, el jurista Josep Maria Fuster-Fabra creu que Bèlgica hauria d'acceptar l'extradició: "A diferència de les diligències, una sentència és homologable a qualsevol país d'Europa". D'altra banda, el penalista Joan Queralt recorda que Llarena hauria d'explicar per què va retirar les altres euroordres si, com era el cas d'Alemanya, s'acceptava extradir Puigdemont pel delicte de malversació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor