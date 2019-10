La televisió pública alemanya aborda el conflicte català en un informatiu infantil

Logo, l'informatiu per a nens de la televisió pública alemanya ZDF, similar en concepte i forma a l'InfoK de TV3, aborda el conflicte català. "Per què hi ha tanta gent protestant a Catalunya?", es pregunta el programa, en una animació d'un minut i mig. I també respon: "Moltes persones protesten a Catalunya perquè volen l'alliberament dels presos i la independència de Catalunya", segons ha informat en una piulada el corresponsal de TV3 a Alemanya, Oriol Serra.El programa de la ZDF també explica que diversos líders independentistes han estat condemnats a fins a 13 anys de presó en relació al referèndum de l'1-O, i que les protestes de les darreres setmanes a Catalunya han seguit a la condemna.Igual que el seu equivalent alemany, l'InfoK també ha abordat en ocasions el conflicte a Catalunya, amb la mateixa naturalitat que d'altres qüestions polítiques de màxima actualitat. En ocasions, entremig de certa polèmica, com quan el sindicat ultradretà Manos Limpias va portar a Fiscalia el programa que informava sobre la Via Catalana del 2013. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya va establir aleshores que l'informatiu infantil no havia vulnerat cap norma

