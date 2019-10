L'Associació de Víctimes del Terrorisme serà acusació popular contra els CDR

L'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) actuarà com a acusació popular en la causa contra els set CDR detinguts el 23 de setembre per ordre del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón, segons ha explicat la pròpia entitat a través d'un comunicat.El jutge que investiga els CDR per terrorisme i tinença d'explosius ha comunicat a l’AVT aquesta tarda de dilluns que accepta la personació, malgrat que li imposa una fiança de 8.000 euros.L'anunci arriba quan les defenses dels CDR encara no han tingut accés al sumari del cas, un cop el jutge en va aixecar el secret el passat dimecres . Segons l'entitat, el jutge ha establert que totes les acusacions populars hauran de litigar sota una única representació que ara està a mans de l'AVT.

