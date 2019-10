La nova Agència de Ciberseguretat arrencarà l'1 de gener amb 14 milions de pressupost

Durant la jornada del 9-N del 2014, una sèrie d'atacs informàtics van posar en risc serveis bàsics de la Generalitat. Va ser en aquell moment quan el Govern va prendre la decisió de potenciar la ciberseguretat com a prioritat per als propers anys. En aquest context es va emmarcar la llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, aprovada quan quedaven dos mesos pel referèndum amb els vots de Junts pel Sí, el PSC i els comuns. La norma va ser recorreguda pel Tribunal Constitucional (TC), però la sentència ha deixat marge i ha portat el Govern a posar definitivament en marxa l'Agència a partir de l'1 de gener del 2020 amb un pressupost inicial de 14 milions d'euros.Així ho ha aprovat aquest dimarts el consell executiu, segons ha explicat el conseller Jordi Puigneró en la roda de premsa posterior a la trobada. El nou organisme de ciberseguretat agafa el relleu del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) i tindrà un consell d'administració en el qual també hi participarà la conselleria d'Interior. La nova agència, que triarà el director en les properes setmanes -el més més posicionat és Oriol Torruella, actual cap de files del Cesicat, sempre i quan superi un hearing al Parlament-, tindrà capacitat d'investigació, tot i que la persecució dels delictes anirà a càrrec dels Mossos. L'Agència circumscriurà les seves investigacions a la tecnologia.La ciberseguretat, tenint en compte l'altíssim nivell d'informatització actual de l'administració i de la vida diària de la ciutadania,

