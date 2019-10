La CUP presenta una moció que demana el cessament de Buch i la retirada dels cossos policials estatals

La CUP ha presentat una moció a la Mesa del Parlament que demana el cessament del conseller d'Interior, Miquel Buch, per l'actuació dels Mossos en els aldarulls dels darrers dies a l'entorn de la sentència de l'1-O. El mateix text reclama la retirada de Catalunya dels cossos policials i militars estatals i la dissolució dels cossos antiavalots dels Mossos. També reivindica "l'amnistia total per a totes les represaliades pel règim".La proposta de la CUP s'ha de votar en el mateix ple que debatrà la resolució dels grups sobiranistes que es limitava a reiterar el dret a l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia. La CUP va anunciar que hi votaria a favor per no trencar la unitat tot i trobar-lo poc ambiciós.

A la moció, la CUP insta el Govern a "aturar de forma immediata la violència policial" i la coordinació amb l'Estat "per executar aquesta repressió", així com a "reconèixer públicament que no s'han respectat" els reglaments "que han de regir les actuacions policials". També reclama que es reparin "tots els danys causats" i que es depurin "responsabilitats" dins dels Mossos. Finalment reclamen que es revisin les actuacions policials "amb la finalitat de dotar-se de garanties de no repetició".



A banda d'aquestes reivindicacions, la CUP també insta el Parlament a pronunciar-se sobre qüestions de caràcter social. Així, també reivindica "el final de l'apartheid social" i la derogació de la llei d'estrangeria o la suspensió "immediata" de tots els desnonaments.



Els anticapitalistes també reclamen que s'acabi amb les llistes d'espera a la sanitat pública i un salari mínim de 1.200 euros, així com equiparació salarial entre homes i dones.



Altres peticions dels cupaires passen per un pla de xoc contra les violències masclistes, per una universitat "pública i gratuïta", per la nacionalització de l'aigua, la llum, el gas i les telecomunicacions i per no pagar el deute públic.