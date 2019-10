Sánchez fa bandera de no donar cap marge a l'independentisme

"Torra ha de parlar amb els catalans no independentistes que són víctimes d'un projecte polític minoritari"

Ni despenjar el telèfon del president de la Generalitat ni autodeterminació ni cap símptoma de voluntat de diàleg. El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, fa bandera de no donar cap marge de negociació a l'independentisme per guanyar les eleccions del 10-N. Aquest ha estat el fil discursiu del líder del PSOE en els darrers dies per ampliar la seva majoria a costa de la davallada de Ciutadans i així ho ha refermat a les portes d'una campanya electoral que ja ha anunciat que clourà, precisament, el 8 de novembre amb un acte a Barcelona "Diàleg dins de la llei" segueix sent el principi que repeteixen com un mantra els socialistes. Ara, però, amb un discurs endurit que posa sovint l'accent en el caràcter "violent" d'una part de l'independentisme arran de les protestes de les darreres dues setmanes i en la defensa de l'actuació policial efectuada. Després de les polèmiques declaracions del ministre Fernando Grande-Marlaska comparant el conflicte català amb el d'Euskadi que han rebut una important bateria de crítiques, el president en funcions ha repetit dues vegades durant una entrevista a Tele 5 que "les primeres víctimes de l'independentisme són els catalans que no són independentistes". El llenguatge en campanya està perfectament calculat.Ha estat en aquesta entrevista en la qual Sánchez ha desplegat l'argumentari amb el qual pensa reivindicar-se com el dirigent que pot resoldre el conflicte sense fer cap concessió. Ha tret pit de la coordinació i les actuacions de Policia Nacional, Guardia Civil i Mossos d'Esquadra, ha repetit que l'independentisme no té sortida més enllà de l'Estatut i la Constitució i l'única referència que ha fet al diàleg és al que, segons ell, ha de mantenir Torra amb els catalans que no donen suport al seu projecte. En cap cas el de la Moncloa amb la Generalitat."Torra ha de parlar amb els catalans no independentistes que són víctimes d'un projecte polític minoritari", ha etzibat. De fet, ha demanat al Govern que faci "autocrítica" i reconegui que la majoria de catalans no volen la independència. El conflicte, ha insistit, és entre catalans. "Clar que hi ha un camí contra la violència, hi ha un camí per a la convivència. El que no hi ha és un camí cap a l'autodeterminació", ha insistit. Seguint, però, la seva recepta de "temprança", ha defensat que en aquests moments no és aplicable el 155 ni la llei de seguretat nacional.Sí que ha precisat que se segueixen investigant qui hi ha darrere dels aldarulls de les darreres setmanes a Catalunya. Ha assenyalat, en concret, tres línies d'actuació: les detencions durant les protestes, els manifestants que han produït "actes vandàlics" tallant, per exemple, carreteres; i les plataformes que, com Tsunami Democràtic, convoquen les mobilitzacions. És en aquest darrer punt que Sánchez ha precisat que s'està investigant "si existeixen vincles entre responsables polítics i plataformes que criden a l'agitació i a la violència". El moviment que va promoure l'aturada de l'aeroport del Prat està sent investigat per indicis de terrorisme.Queda clar, doncs, que la gestió del conflicte amb Catalunya serà peça clau de la campanya. Els socialistes consideren que l'actuació policial contra les protestes de les darreres dues setmanes, així com l'exhumació de Franco, poden tenir premi a les urnes. De moment, però, les enquestes no pronostiquen un creixement del PSC, a qui els sondejos tornen a situar per darrere d'ERC.Els socialistes catalans són sempre clau en les victòries del PSOE, però en l'escenari de la post-sentència les enquestes no detecten un creixement dels 12 diputats que ja van obtenir el 28-A. I és que la voluntat del partit de Miquel Iceta d'erigir-se en partit frontissa queda eclipsat pel rol que està assumint el PSOE en el seu intent d'aglutinar vot de Ciutadans. Malgrat que Sánchez reivindicarà el seu partit com l'únic capaç de resoldre "la crisi de convivència" a Catalunya, el fet de treure pit de no despenjar el telèfon ni dialogar amb el president Torra o les polèmiques declaracions de Grande-Marlaska preocupa en les files del PSC.Tot i que la direcció d'Iceta manté que tenen opcions de guanyar les eleccions a Catalunya, hi ha dirigents més pessimistes que, en l'actual context, consideren que mantenir el resultat de fa sis mesos donaria per salvada la convocatòria electoral. La campanya del PSC està dissenyada per entrar en el cos a cos amb ERC. Catalunya per una banda i la por a un augment de la dreta per l'altra. Són els dos elements discursius que combinarà el PSOE per intentar eixamplar un suport que, a l'espera de què diu el CIS, no és el que inicialment havia imaginat la Moncloa a jutjar pel que diuen les enquestes. Des de les files socialistes consideren que tornar a insistir, com es va fer fa sis mesos, en els riscos d'una suma de les tres dretes pot ser un element transcendental per assegurar la mobilització del seu electorat, una part del qual podria estar desmotivat pel fracàs de la investidura."Només un govern fort podrà fer front als desafiaments", ha subratllat Sánchez. I aquests dos desafiaments són, per a Sánchez, l'independentisme i la ultradreta. El PSOE busca ser percebut com el partit de la moderació per arreplegar vots de Ciutadans i això el porta a entonar un discurs allunyat de Podem, de qui assenyala la connivència dels comuns amb els independentistes. Per compensar un argumentari que coixeja per l'esquerra, assenyala que, després de l'exhumació de Franco, cal obrir fosses comunes i cunetes.

