VÍDEO Els creadors de «Sherlock» estrenaran una minisèrie sobre Dràcula

El vampir més famós de la història tornarà a tenir una nova versió audiovisual, aquesta vagada en una minisèrie de tres episodis. Els creadors de Sherlock, Mark Gattis i Steven Moffat, seran els encarregats de la nova creació sobre el comte Dràcula per a la BBC, en una sèrie en la que el protagonisme serà el terror i una adaptació fidel a l'obra de Bram Stoker. Avui s'ha fet públic el primer tràiler.Gattis i Moffat van ser els creadors de l'adaptació de més èxit, en temps moderns, del detectiu més famós de Londres, Sherlock Holmes. Ara, comptaran amb un complet repartiment britànic, entre els quals hi destaquen Claes Bang, John Heffernan, Joanna Scanlan, Morfydd Clark, Sacha Dhawan entre d'altres. S'estrenarà primer a la BBC i encara està per confirmar si aterrarà a les plataformes de streaming i quina data sortirà a la llum.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor