Detingut un veí de 65 anys de Santa Coloma de Gramenet per oposar-se a un desnonament

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns el veí de Santa Coloma de Gramenet Juan Pastor, de 65 anys i membre de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) d'aquest municipi del Barcelonès. El seu advocat, Carlos Hurtado, explica que la detenció té el seu origen en la mobilització que el 16 d'octubre Pastor i desenes d'activistes més van fer per intentar aturar un desnonament al passatge Irlanda de Santa Coloma.Ara l'acusen de desordres públics i atemptat contra l'autoritat, unes acusacions que segons Hurtado podrien comportar penes "importants". Fonts de la PAH expliquen aque el dia dels fets els activistes van "desbordar" el cordó policial establert pels Mossos per facilitar l'execució del desnonament.Les mateixes fonts expliquen que en aquell moment la policia no va identificar Pastor però que diversos agents es van dirigir a ell cridant-lo pel nom. Pastor és una de les cares més conegudes del moviment pel dret a l'habitatge a Santa Coloma i al conjunt del Barcelonès.Ara, el veí de Santa Coloma està a la comissaria del barri de Singuerlín on la PAH i altres col·lectius han convocat una concentració de suport que està en marxa. Està previst que al vespre rebi la visita del seu advocat però els Mossos ja han comunicat al lletrat que Pastor no passarà a disposició judicial fins demà. Per tant, és pràcticament segur que passi la nit a la comissaria. "M'han comunicat que no pensen deixar sense efecte la detenció", conclou Hurtado.Consultat per NacióDigital, el cos de Mossos d'Esquadra no ha volgut donar més detalls sobre la detenció i s'ha limitat a confirmar que Pastor està acusat de delictes d'atemptat contra l'autoritat i desordres públics.

