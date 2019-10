VÍDEOS Els CDR col·lapsen l'estació de Sants

Centenars de persones de totes les edats s'han concentrat aquest dilluns al voltant de l'estació de Sants, a Barcelona, en el 15è dia consecutiu de protestes contra la sentència de l'1-O. L'acte l'han convocat els CDR, que han cridat a "encerclar" l'estació.El gruix dels manifestants ha arribat a l'estació a partir de les set de la tarda, i ha intentat entrar-hi per l'accés de la plaça dels Països Catalans. Agents dels Mossos d'Esquadra els han barrat el pas immediatament. Els concentrats han llançat crits d'"independència" i "llibertat presos polítics". També s'hi han sentit càntics contra els efectius policials, com ara "fora les forces d'ocupació" o "no us mereixeu la senyera que porteu".Tot i la protesta, no s'ha interromput completament l'accés a l'estació. Mossos i seguretat privada han coordinat l'entrada i sortida dels passatgers per només una de les portes del recinte, a la plaça Joan Peiró, en fila d'un. Molts dels viatgers s'han mostrat disgustats per la possibilitat de perdre el seu tren.Poc abans de les vuit del vespre, agents dels Mossos han obert un passadís per als passatgers darrere les seves furgonetes. Tot seguit, manifestants han cridat a moure's per tancar-lo. Els manifestants també han fet algun intent d'encerclar completament l'estació.Aquesta no és la primera acció de protesta de la jornada que té com a objectiu entorpir les comunicacions: a primera hora del matí s'havia convocat un tall a l'AP-7 a la Jonquera, que ha estat respost pels Mossos d'Esquadra amb la presència de 17 furgons d'antiavalots, acompanyats d'efectius de la Guàrdia Civil.

