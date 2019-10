S'activa la solidaritat amb els empresonats per les mobilitzacions: «Són presos polítics»

Alerta Solidària retreu a la Fiscalia que reclami presó preventiva per als detinguts

Els grups de suport reclamen l'alliberament dels presos i busquen recursos per pagar les seves defenses

La posada en llibertat d' una de les joves detingudes durant les mobilitzacions en resposta a la sentència del Suprem deixa en 27 el comptador de persones en presó provisional. La seva privació de llibertat ha generat la creació de grups de suport que reclamen el seu alliberament i reivindiquen que el seu arrest s'ha produït per causes polítiques.ha parlat amb els grups de suport Martí Llibertat, que dona suport a un jove de Térmens detingut el 16 d'octubre, i Andrea Llibertat, pel cas d'una noia de Sabadell arrestada el 15 d'octubre.L'Andrea té 22 anys, és estudiant d'Enginyeria Química a la Universitat de Barcelona i participa en diversos col·lectius del teixit associatiu de Sabadell. Ja fa 13 dies que és en presó preventiva acusada de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, danys i lesions. "Ens sorprèn que a ella i a tants altres se'ls apliquin la mesura cautelar més lesiva que hi ha, en principi reservada per casos extrems", argumenta Albert Jiménez, membre del seu grup de suport. "Per nosaltres la presó preventiva significa un escarment", apunta un dels membres del grup de suport Martí Llibertat.El veí de Térmens de 35 anys i també està acusat de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, danys i lesions. Concretament de trencar-li el braç a un agent dels Mossos d'Esquadra.Uns arguments que ja ha exposat el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària, encarregat de defensar l'Andrea i molts dels altres detinguts que estan en la mateixa situació. Representants del col·lectiu han criticat durament l'actuació dels cossos policials i de la Fiscalia amb els arrestats durant les mobilitzacions.Els grups de suport de l'Andrea i el Martí no dubten a l'hora de qualificar els detinguts de "presos polítics". "Està a la presó per la seva ideologia i el context polític actual", defensen fonts del grup de suport del jove de Térmens.L'entorn de la jove de Sabadell, a més, assenyala que les detencions no afecten només els independentistes. "La repressió afecta a tots aquells que protesten contra la involució democràtica a l'estat espanyol", diu Jiménez, que recorda que un dels espais on participa l'Andrea és l'Obrera de Sabadell. L'Obrera és un centre social que es defineix com a "sobiranista" i del qual participen moltes persones que no es defineixen necessàriament com a independentistes.Per l'entorn de la jove sabadellenca, la presó provisional persegueix l'objectiu de "coartar els seus drets polítics". "Una de les justificacions és evitar la seva participació en noves mobilitzacions", explica Jiménez.Mentre els seus grups de suport es mantenen actius, l'Andrea està privada de llibertat a la presó de Wad-Ras de Barcelona i el Martí al centre penitenciari de Ponent, a Lleida.Els grups de suport tenen un triple objectiu: reclamar el seu alliberament, fer arribar la seva solidaritat als joves i aconseguir recursos per poder pagar les seves defenses. "Hem d'intentar que se senti acompanyada", diu Jiménez. "Tots els amics hem enviat cartes a la presó perquè sàpiga que estem amb ell", apunten des del grup de suport del jove de la Noguera.Uns amics que asseguren que es van assabentar de la seva detenció per la televisió. "La nit dels fets només estava amb ell un de nosaltres i ens va dir que ell va marxar d'hora a casa. "Ens vam posar en alerta quan vam saber que un dels detinguts tenia 35 anys", expliquen."Pel que sabem, ell explica que no va fer ni veure res i la persona que era amb ell, tampoc", afegeixen. La detenció no es va produir durant la nit de mobilització sinó l'endemà al seu centre de treball, a Balaguer.L'alliberament aquest dilluns d'una de les joves que fins avui estava en presó preventiva dona esperances a la resta d'afectats. En el seu cas, l'auto judicial que autoritza la posada en llibertat reflecteix que no s'ha pogut acreditar que causés cap lesió a cap agent de policia o algun dany contra el mobiliari urbà. La jove ha estat tancada nou dies a la presó abans que el jutge prengués aquesta decisió.

