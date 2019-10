Un retingut amb diabetis a la Jonquera: «Els Mossos no m'han deixat fer-me la prova del sucre»

Alguns dels joves identificats pels Mossos aquest matí a la Jonquera, a l'Alt Empordà, estudien denunciar els fets per "negligències" en l'actuació. Denuncien que agents de la Brimo els han retingut durant més de dues hores sense motiu: "Ens deien que era per seguretat", explica aMarc Marturià, un dels afectats.En aquest temps, a més, els han mantingut de cara a la paret, drets, sense poder parlar entre ells ni anar al lavabo i, en el cas concret del testimoni consultat per aquest diari, se li ha negat fer-se la prova del sucre. "Soc diabètic, he notat que em baixava el sucre i he demanat als agents que em deixessin mirar-me'l. M'han dit que no, malgrat que he insistit", relata.No ha estat fins al canvi de torn que un altre agent li ha permès fer-se la prova. Efectivament, estava baix de sucre. "Em trobava a 60 i el nivell normal havia de ser superior a 80", recorda. Si hagues baixat fins als 30, s'hauria desmaiat i podria haver començat a convulsionar. "A partir d'aquest punt ja és progressiu. Si s'esgota el sucre i no el recuperes pots arribar a morir", ressalta Marturià en declaracions a aquest diari.Ha hagut de ser el Servei d'Emergències que insistís als Mossos que li deixessin prendre sucre i comprar alguna cosa al bar. I per què la negativa de la policia? "Només em deien que no 'per seguretat'".Quan finalment els agents els han deixat marxar -no sense abans haver-los requisat mòbils, diners i efectes personals-, els joves han demanat el número de placa del agents, especialment el del policia que s'ha negat a permetre la prova dels sucre al noi amb diabetis. "Alguns ens l'han donat però d'altres no, en el cas de l'agent que no m'ha deixat mirar-me el sucre no me l'ha volgut donar i fins i tot m'ha amenaçat", recorda Marturià.L'incident ha tingut lloc arran del tall a la frontera que s'ha convocat a primera hora del matí. Per evitar-ho, els Mossos han desplegat un fort dispositiu policial a la zona. El grup de joves que ha estat retingut sortia de Girona i es dirigia a Figueres. No tenien previst anar al tall i, de fet, anaven tard. Quan han vist que molts vehicles policials es dirigien cap a la frontera han decidit anar cap allà a esmorzar. L'acció ja s'havia desconvocat i ells han parat en un bar a pocs quilòmetres de la Jonquera a fer un cafè.Un cop allà s'han trobat uns amics que venien del punt on s'havia convoca el tall. S'han posat a parlar i al cap de poc han arribat agents de la Brimo que els han ordenat posar-se contra la paret. Segons relata un dels afectats, els policies els han començat a escorcollar. "Ens han trobat adhesius de la Forja, ens han revisat el cotxe i ens han decomissat genolleres, un casc, un buf i unes ulleres. També els mòbils, i fins i tot ens han demanat un codi per identificar cada dispositiu", explica el jove amb diabetis.En un principi, s'han negat a ser escorcollats, però finalment no ho han pogut evitar. "Sabem que tot això no ho podien fer en el marc d'una identificació. El motiu que ens han donat per justificar-se era un tall que quan nosaltres hi anàvem ja s'havia desconvocat i que, de fet, no s'havia arribat a produir", denuncia el noi. Quan els han deixat marxar, han demanat una fitxa d'atestats amb tot el que se'ls havia requisat, però els Mossos s'hi han negat: "Ens han faltat al respecte, ens deien que no ens podien donar una còpia de l'atestat perquè no tenien fotocopiadora".

