Les joventuts del PP demanen prohibir un acte a Madrid on participa la CUP

Les Noves Generacions del PP han fet un tuit demanat la cancel·lació d'un debat sobre la repressió on participa la cupaire Eulàlia Reguant. Es tracta d'un acte organitzat per un grup juvenil de la Universitat Carlos III i que els populars titllen d'altaveu de "les mentides del separatisme". La conversa, organitzada per l'associació juvenil Abrir Brecha, està prevista per aquest dimarts al matí i també comptarà amb la presència del politòleg Jaime Pastor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor