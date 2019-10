El vídeo que mostra encaputxats protegits per policies espanyols a les protestes

Que agents policials s'infiltrin en les manifestacions és una pràctica habitual. I ha estat objecte de fortes crítiques entre part de l'opinió pública les darreres dues setmanes, coincidint amb les protestes contra la sentència, que molts dies han acabat amb aldarulls. Un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes mostra ara diversos d'aquests agents infiltrats, dissabte passat a Barcelona.En les imatges, es pot veure com agents -uniformats- protegeixen la sortida de prop d'una dotzena d'encaputxats, presumiblement agents policials, de l'interior d'una botiga del carrer Aragó, entre Passeig de Gràcia i Roger de Llúria, on estaven tancats amb la persiana abaixada. Els encaputxats acaben introduint-se en dos furgons de la policia espanyola aparcats al davant. El vídeo ha començat a circular a tota velocitat per les xarxes aquest dilluns, i diversos usuaris apunten que es va enregistrar durant els aldarulls de dissabte passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor