Instagram prohibirà els dibuixos i mems que representin escenes de suïcidi o autolesions

Instagram ha reforçat les polítiques per combatre la incitació o promoció de les autolesions i el suïcidi a la plataforma amb la prohibició dels continguts de ficció, com ara mems o dibuixos, que reflecteixin aquestes qüestions.

El suïcidi i les autolesions són qüestions que "preocupen profundament a la gent" però que són "complicades", tal com entén el responsable d'Instagram, Adam Mosseri. Així, entén que, d'una banda, els més joves poden tenir influències negatives del que veuen a Internet, però de l'altra, acudeixen a les comunitats en línia a la recerca de suport i a compartir les seves experiències.

Per això, com assenyala Mosseri en un comunicat, a Instagram "no permetem que la gent comparteixi continguts que incitin o promoguin les autolesions o el suïcidi". Al febrer, la companyia va introduir un canvi en la seva política de continguts pel qual prohibia aquells que mostressin imatges gràfiques d'autolesions, fet que va permetre a la companyia actuar sobre el doble de contingut.

Els tres mesos següents de la implantació, s'han "eliminat, reduït la visibilitat o afegit pantalles de sensibilitat" en més de 834.000 continguts.

Ara, la companyia ha fet un pas més pel qual prohibeix la publicació d'imatges de ficció que representin el suïcidi o les autolesions. Aquesta prohibició afecta dibuixos, mems o fragments trets de pel·lícules o còmics, com expliquen en el comunicat.

"També eliminarem altres imatges que poden no mostrar autolesions o suïcidi, però que inclouen materials o mètodes associats", assenyala Instagram. Per contrarestar la influència negativa d'aquests continguts, la companyia oferirà recursos locals d'ajuda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor