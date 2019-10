Mendoza sobre la situació a Catalunya: «S'ha d'abordar el problema»

"No sé si es pot resoldre el problema, però sí que s'ha d'abordar". Amb aquestes paraules s'ha referit l'escriptor Eduardo Mendoza a la situació que es viu a Catalunya des de que es va donar a conèixer la sentència del procés per part del Tribunal Suprem fa dues setmanes.Mendoza ha fet aquestes valoracions en la roda de premsa de presentació del seu nou llibre, que es publicarà aquest dimarts: El negociado del yin y el yang (Seix Barral) que continua la sèrie iniciada amb El rey recibe i que forma part d'una trilogia amb el periodista Rufo Batalla com a protagonista. L'escriptor ha reflexionat sobre la seva trajectòria literària. De fet, ha reconegut que recentment va llegir un dels seus primers llibres i no s'hi va reconèixer. Ha comparat aquella "prosa molt més barroca i més complicada" dels seus inicis, amb la "simplicitat i les frases curtes" dels seus llibres actuals.La història d El negociado del yin y el yang es situa al 1975 amb Franco a punt de morir. Rufo Batalla viu a Nova York i sent la necessitat de tornar a Barcelona davant els aires de canvi que respira el país. Quan està a punt de donar el pas, apareix de nou a la seva vida el príncep Tadeusz Maria Clementij Tukuulo amb el seu boig projecte de reivindicar el seu dret al tron de Livonia, un país inexistent, ubicat entre dues o tres repúbliques de la Unió Soviètica. Rufo Batalla acceptarà una missió incerta que el portarà a Orient. Un cop allí, en Rufo descobrirà que aquest no és el darrer ni l'únic destí d'aquesta extraordinària missió.

