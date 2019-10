La nova Cambra de Comerç defineix la seva estratègia de futur

Aquest dimarts, la nova Cambra de Comerç, sorgida de les eleccions que van dur a la junta de govern la candidatura independentista presidida per Joan Canadell, presentarà els seus eixos estratègics per als propers anys en un acte a la Llotja de Mar que serà presidit i clos pel president de la Generalitat, Quim Torra. L'acte porta per títol “Catalunya 2030-2040. Construïm un nou model econòmic de país” i tindrà lloc a dos quarts de set del vespre.El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, farà la presentació del nou pla, que vol comptar amb la col·laboració de la resta de cambres. Per això participaran també la vicepresidenta primera, Mònica Roca, junt amb el president de la Cambra de Sabadell, Ramon Alberich; el president de la Cambra de Girona, Jaume Fàbrega; el president de la Cambra de Reus, Jordi Just, i el president la Cambra de Palamós, Pol Fages.L'acte comptarà, a més de l'assistència dels presidents de les Cambres de Catalunya, amb la de representants del món institucional, empresarial i polític. Serà la presentació dels eixos estratègics de la Cambra a la societat civil, després que al maig passat, la candidatura independentista Eines de País sorprengués tothom amb una nítida victòria i portés un equip explícitament sobiranista a conduir els regnes d'una de les grans corporacions econòmiques del país.Els sectors econòmics tradicionals encara estan assumint el gir donat per la irrupció d'Eines de País a la Cambra de Comerç, després de dècades de gestió més ortodoxa. Recentment, l'entitta ha iniciat un programa de consultes internes als seus associats per preguntar-los sobre qüestions d'actualitat. La primera ha estat sobre els efectes que tindria la independència de Catalunya en els seus negocis. Un 76% d'autònoms i petits empresaris consideren que seria positiva per l'economia. La Cambra també ha trencat anys de silenci sobre el moment que viu políticament el país. Una declaració del ple cameral es va posicionar en favor d'una aturada de país després del veredicte del Tribunal Suprem i va qüestionar la sentència de l'1-O. Aquesta posició ha provocat una forta enganxada amb la Cambra d'Espanya. Aquest és el context en què demà la Cambra presentarà el seu pla estratègic.

