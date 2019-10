S'abaixa el preu de de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona vol abaixar un 4,95% el preu de l'aigua a tota l'àrea metropolitana de Barcelona a partir del 2020. Segons el consistori es tractaria d'una reducció "històrica", i que s'ha d'aprovar demà dimarts en el ple del Consell Metropolità. Es calcula que quan s’apliqui sumarà un estalvi conjunt de 16 milions d’euros i beneficiarà 2,8 milions d’usuaris de dins de l’àmbit dels 23 municipis gestionats per Aigües de Barcelona.Ara bé, la Comissió de Preus de Catalunya, un òrgan adscrit a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Genralitat, ha emès un document "desfavorable" a aquesta baixada. Segons explica l'informe, aquesta baixada del preu s'ha calculat tenint en compte serveis que no són competència del consistori, sinó de la Generalitat. Concretament, el conjunt d'instal·lacions i infraestructures que s'integren a la xarxa d'abastiment del Ter - Llobregat. És per això que demà al ple, l'Agència Catalana de l'Aigua té previst presentar una esmena i que acabaria fent que la reducció tarifaria no fos del 4,9%, sinó menor. Per tant, el preu de la facturà no acabaria sent tan baix com ha anunciat l'Ajuntament.Segons el consistori, l’AMB ha pogut reduir la despesa formulada per l’empresa en diferents partides, com ara l’energia elèctrica, les assessories -algunes s’han detectat com a “redundants”-, els treballs de manteniment per a tercers o les partides de publicitat.Els municipis afectats per la mesura i amb gestió de l’aigua per part de l'empresa concessionària, Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana del Cicle Integral de l'Aigua (ABEMCIA) són Badalona, Barcelona, Begues, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà, Esplugues, Gavà, l’Hospitalet, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, el Papiol, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi, Sant Climent, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Torrelles i Viladecans.

