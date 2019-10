Que no et donin gat per llebre: quatre claus per diferenciar els panellets artesans dels industrials

Arriba la castanyada i des de fa dies les botigues ja disposen dels tradicionals panellets als seus aparadors. Ara bé, com podem estar segurs que el producte que ens ofereixen és artesanal i no industrial?Aquestes són les quatre claus per diferenciar un producte de l'altre, segons el Gremi de Pastissers de Barcelona, que recorda que l'autèntic panellet artesà no porta conservants ni colorants artificials ni fècules, utilitzades per abaratir el producte.