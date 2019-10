Més Compromís es reivindica com a «soci útil» per garantir un govern espanyol d'esquerres

El cap de llista de Més Compromís per València, Joan Baldoví, ha assegurat que l'objectiu de la confluència amb el partit d'Iñigo Errejón, Més País, és "ser claus en el govern" després de les eleccions del 10 de novembre. Així volen ser un "soci útil" del PSOE i "obligar-lo a que hagi un govern d'esquerres".Durant la presentació de la campanya del 10-N, Baldoví ha parlat d'unes eleccions "inútils" en les que ha lamentat la tendència que apunten algunes enquestes en les quals l'extrema dreta i el PP pugen. En aquest context ha presentat la candidatura de Més Compromís com un garant per a la formació d'un govern d'esquerres.En matèria de finançament autonòmic ha apostat perquè el canvi de model se centri en "el cost efectiu" dels serveis públics, i no tant en criteris de despoblació com planteja el líder de Més País, Iñigo Errejón, encara que creu que dins de la confluència hi "haurà un acord".

