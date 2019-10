El cadàver localitzat al Francolí pertany a un sense sostre

El cadàver localitzat aquest diumenge al Francolí pertany a un sense sostre de qui no se n'havia denunciat la desaparició. Un grup de 30 bombers va localitzar el cos d'un home i les tasques d'identificació han confirmat que no és el de cap de les persones que els serveis d'emergència estaven buscant. El cadàver es va trobar al marge dret del riu Francolí, a la Pobla de Mafumet.Descomptant aquesta, fins ara són dues les morts confirmades pels aiguats: un home que es va veure arrossegat per la riera a Arenys de Munt i un altre que anava en un vehicle a l'Espluga de Francolí. No obstant això, queden quatre persones encara desaparegudes pel temporal. El dispositiu es concentra en les grans acumulacions de runa de les zones ja pentinades i en altres trams del riu més oberts que es poden fer a peu. De Valls fins a la zona sud el cos treballa de manera coordinada amb voluntaris de Protecció Civil i la Creu Roja, segons Guillem Guinjoan, cap de guàrdia de Bombers, en declaracions a l'ACN. A la zona de la desembocadura, on s'ha localitzat el primer cos, hi ha també unitats de Grae aquàtiques.Al mapa tenen marcades zones d'acumulació de matèria, on no hi poden entrar directament sinó que són espais per a les unitats canines o la matèria pesada. Segons Guinjoan, són "punts probables" però amb l'evidència que va aparèixer un cos al port el ventall és "més ampli".

