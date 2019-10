Iceta assegura que no visitarà Junqueras a la presó

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat aquest dilluns que no anirà a veure a la presó l’exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras. Iceta ha apuntat que ha llegit la carta de Junqueras publicada a ‘El Nacional’ i ha valorat que és “qualsevol cosa menys una invitació”. Des de Montblanc, on ha visitat els estralls causats per la riuada del Francolí de la setmana passada, Iceta ha rebutjat que hagin estat els socialistes els que hagin condemnat els líders independentistes i ha afirmat que “no té sentit derivar responsabilitats al pla de la política el que li correspon al poder judicial”. El dirigent del PSC ha recordat també que va advertir l’anterior Govern de la Generalitat “que aquest camí acabaria com ha acabat”.Iceta ha valorat que l’anterior Govern va cometre uns errors “que no només pagaran els que els van cometre, sinó que van suposar un conjunt molt elevat pel conjunt del país”. Amb tot, ha afirmat que “saltar-se la llei té costos molt elevats i no porta enlloc” i ha assegurat que espera que “el que ha passat serveixi per no repetir l’error en el futur”.Sobre la carta de Junqueras, el líder del PSC ha apuntat que hi ha trobat a faltar elements que altres polítics independentistes han posat damunt la taula en els darrers mesos. Com ha exemple ha posat les declaracions de l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en que reconeixia que s’havien oblidat de la meitat del país.

