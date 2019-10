Buch no participarà en la campanya de JxCat pel 10-N

El conseller d'Interior, Miquel Buch, no participarà en la campanya electoral del 10-N. Així ho ha anunciat aquest dilluns la candidata de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, en una roda de premsa al Parlament. Borràs ha tret ferro a l'anunci, efectuat en el torn de preguntes dels periodistes, i ha indicat que Buch ja no va participar en la campanya del 21-D i en l'últim cicle electoral. "No va a les llistes de JxCat al Congrés", ha destacat la cap de cartell a Madrid.La decisió, en tot cas, arriba en un moment en què el conseller està qüestionat per sectors de JxCat per l'actuació dels Mossos en les protestes contra la sentència. El candidat de la formació al Senat, Roger Español, que va perdre la visió d'un ull per culpa d'una pilota de goma l'1-O, n'ha demanat obertament la dimissió , i no són cap secret les tensions entre Interior i Presidència aquesta legislatura. Borràs, en tot cas, no demana la dimissió del conseller i "treballarà" internament per fer les aportacions que cregui "oportunes" sobre la polèmica dels últims dies amb la policia catalana.Eduard Pujol, portaveu de JxCat al Parlament, ha anunciat que la formació impulsarà una comissió d'investigació sobre "totes" les actuacions d'aquests dies, tant per part dels Mossos com de la Policia Nacional espanyola. Aquesta proposta neix d'una iniciativa que va prendre dimarts de la setmana el president de la Generalitat, Quim Torra, i que els consellers van fer seva en la reunió de l'exxecutiu. "Cal que la violència quedi eradicada el més aviat possible", ha destacat Borràs.La candidata de JxCat al Congrés, a banda, ha anunciat que ha demanat visitar com a autoritat els membres dels comitès de defensa de la República detinguts el 23 de setembre i acusats de terrorisme. "Vull conèixer en quines condicions estan", ha apuntat Borràs, que també s'ha posat al costat dels apresats els últims dies d'aldarulls. Ha denunciat que els atestats de la Policia Nacional espanyola podrien no ser individualitzats i que provenen tots d'una plantilla similar.Borràs ha elevat el to amb Pedro Sánchez, president del govern estatal en funcions i líder del PSOE, i l'ha equiparat a la ultradreta. "Alguns ens van dir que votar-lo és aturar la dreta. La dreta i la ultradreta es passegen amb el seu partit. Amb Sánchez la dreta no para de créixer. Investir-lo pot representar investir la ultradreta", ha destacat Borràs, en referència a la presència dels socialistes espanyols i del PSC en la manifestació de Societat Civil Catalana d'aquest diumenge a Barcelona "Havíem de parar el trifachito i ara hem de parar el fachito", ha reflexionat la candidata de JxCat, especialment crítica amb el ministre de l'Interior en funcions, Fernando-Grande Marlaska, per comparar la situació a Catalunya amb la del País Basc durant els anys d'ETA. "Com a jutge de l'Audiència Nacional, no pot al·legar ignorància", ha ressaltat Borràs, que ha demanat a Sánchez que, ja que no li agafa el telèfon al president Quim Torra, telefoni Marlaska per retreure-li unes declaracions "piròmanes i indecents".Borràs ha elogiat les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, protagonitzades per la manifestació sota el lema "Llibertat" celebrada dissabte al carrer Marina de Barcelona -amb presència de 350.000 persones, segons les xifres de la Guàrdia Urbana- i també per la concentració davant la prefectura de la Policia Nacional espanyola a Via Laietana. Aquesta última va derivar en enfrontaments entre els Mosos d'Esquadra i part dels manifestants , alguns dels quals van ser víctimes de les càrregues policials.

