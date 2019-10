Sánchez tancarà la campanya del 10-N a Barcelona

🗣️ @sanchezcastejon: A esos ciudadanos que ponen el interés de España por delante de las siglas les pido humildemente que nos ayuden a sacar a España del bloqueo.



👉 Hay un camino. Y hay una oportunidad. Y el momento es ahora.

#AhoraSí. Ahora, de verdad, sí. pic.twitter.com/z7t0k2zK1Y — PSOE (@PSOE) October 28, 2019

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, tancarà la campanya del 10-N amb un acte a Barcelona, concretament a l'avinguda de Rius i Taulet el divendres 8 a les vuit del vespre. Així ho ha confirmat el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, en roda de premsa, i ha aprofitat per ressaltar que la presència del líder del PSOE a Catalunya demostra que els socialistes volen "una Catalunya dins d'Espanya i dins d'Europa".A Madrid, Sánchez ha presentat aquest matí la campanya del PSOE sota el lema "Ara, sí", i s'ha situat com l'opció per desbloquejar la situació i formar govern finalment a l'Estat. "Als ciutadans que posen per davant de les sigles l'interès d'Espanya, els demano que ens ajudin a sortir del bloqueig", ha dit el candidat socialista.El líder del PSOE ha ressaltat que Espanya necessita un govern per superar la "crisi de convivència" a Catalunya, encarar el principi de recessió que amenaça l'economia internacional i que faci polítiques "progressistes" i aposti pel "diàleg". En aquest sentit, ha criticat la resta de partits que volen "impedir" que el PSOE governi i ha retret a Podem que s'unís a les tres dretes per bloquejar un govern progressista.

