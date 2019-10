La justícia catalana només gestionarà 25 autoinculpacions per dia

Davant la campanya d'autoinculpacions que ha engegat Òmnium Cultural , el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha recordat que sols es gestionaran 25 escrits per dia. A través d'un comunicat fet per les xarxes, ha explicat que s'ha decidit establir aquest límit perquè els jutjats de guàrdia d'arreu del país puguin resoldre totes les tasques.La ciutat de Barcelona serà l'únic lloc on aquest ràtio no s'aplicarà, ja que compta amb un total de quatre jutjats de guàrdia diaris, i per tant poden atendre a totes les qüestions assignades als jutjats.Aquesta decisió s'ha anunciat després que avui matí centenars de persones es presentessin davant de la justícia arreu de Catalunya per autoinculpar-se per la sentència del procés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor