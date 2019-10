Sánchez tancarà la campanya del PSOE amb un acte a Barcelona

Catalunya tornarà a ser protagonista de la campanya socialista de cara a les eleccions espanyoles. Per ara, el PSC ja ha confirmat la participació del president espanyol, Pedro Sánchez, en dos actes electorals. El primer serà aquest dimecres a Viladecans i el segon el divendres 8 de novembre. Serà l'últim dia de campanya i, per tant, serà el míting de tancament del PSC i del PSOE.El lloc escollit per a l'acte és el recinte de Fira Barcelona a Montjuïc i començarà a les vuit del vespre. Serà la primera vegada que un president espanyol tanqui la campanya socialista a Catalunya. El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha reconegut que el partit vol "enviar" un missatge amb la participació de Sánchez. "El missatge de la importància que té Catalunya i de suport del socialisme espanyol per al reforçament de la convivència a Catalunya", ha afirmat.Preguntat per la possibilitat que col·lectius independentistes convoquin alguna mobilització coincidint amb la presència de Sánchez el 8 de novembre a Barcelona, Illa ha assegurat que el partit "no tem res". "Només faltaria que no poguéssim fer campanya amb normalitat. Ens comprometem a respectar i exigim respecte", ha dit.El lema escollit pel PSC per la campanya del 10-N és "Ara sí", que llueix en un cartell on apareixen Sánchez, el candidat al Senat Manel Cruz i la cap de llista dels socialistes catalans, Meritxell Batet. La cap de files, però, no participarà en els actes en precampanya per una indisposició mèdica que l'obliga a fer repòs.El cartell electoral és un exemple de la importància que el partit vol donar al fet que dos catalans -Batet i Cruz- liderin les candidatures al Congrés i al Senat, respectivament. "Ara sí, és l’hora de fer un govern progressista, estable, que treballi per a la convivència a Catalunya", ha afirmat Illa.El secretari d'Organització del PSC també ha assenyalat com a prioritats fomentar una "ocupació digna i estable", una reforma de les pensions i treballar per la cohesió territorial a l'Estat a partir d'un model federal.Illa ha respost les declaracions de la presidenta de l'ANC, Elsienda Paluzie, que ha considerat que els aldarulls viscuts a Catalunya permeten internacionalitzar el conflicte i ha manifestat que el PSC exigeix una condemna "rotunda i explícita" de la "violència".El secretari d'Organització del PSC també s'ha dirigit a Oriol Junqueras, que recentment ha retret als socialistes la seva negativa al diàleg. "Junqueras s'ha d'atrevir a reconèixer que la via unilateral va fracassar", s'ha limitat a dir Illa.

