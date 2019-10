La CUP presenta a Madrid un programa de «ruptura» que no lliurarà els vots al PSOE «a canvi de res»

📽"Mentre no hi hagi una solució democràtica a Catalunya, serà ingovernable l'estat espanyol. Mentre la gent no visqui bé no hi haurà governabilitat possible"@Mireia_veca #Ingovernables pic.twitter.com/FbVJXwBK25 — CUP Països Catalans (@cupnacional) October 28, 2019

Els caps de llista de la CUP al 10-N, Mireia Vehí i Albert Botran, han presentat aquest dilluns davant del Congrés el seu programa polític que –en paraules de Botran- aposta per una “ruptura amb el règim monàrquic” i un procés constituent.La seva, han apuntat, és "una veu clarament rupturista que no lliuri directament els vots dels catalans al PSOE a canvi de res". "Volem una República per guanyar en drets socials, per protegir l’entorn ecològic i combatre el capitalisme", ha afirmat Botran, a qui diversos mitjans d’àmbit estatal han reclamat insistentment si condemna o no la "violència". "La violència que hem vist als carrers de Barcelona ve dels cossos policials" que han actuat amb una "barra lliure" pròpia d’un “estat policial”, ha dit.Vehí i Botran han protagonitzat el primer acte de la CUP a Madrid des que aquesta formació va anunciar que es presenta al 10-N. El programa polític de la CUP s’estructura en diversos eixos: l’amnistia i l’autodeterminació que segons Vehí “és una esmena a la totalitat al ‘cafè per a tots’”; la consecució de drets materials per a les classes populars; la lluita contra la crisi climàtica; i frenar les privatitzacions.Botran ha assegurat que el fet que les enquestes atorguin representació a la CUP anul·la el discurs dels qui apel·len al vot útil contra ells, i demostra que “cal una veu clarament rupturista que no lliuri directament els vots dels catalans al PSOE a canvi de res”. La “resposta popular” a la sentència, ha dit, és “enorme i molt digna” i els partits no han estat a l’alçada que “ho ha estat la gent”.Tots dos han defensat les “protestes enèrgiques i massives” de la societat catalana a la sentència de l’1-O. Botran ha apuntat que les mobilitzacions han fet que “Catalunya estigui als mitjans internacionals” mentre l’Estat respon a un conflicte polític amb “més policia”.Segons Vehí aquesta setmana de mobilitzacions són “un clam col·lectiu” a favor d’una “resolució democràtica”. "Fins que no hi hagi una solució democràtica a Catalunya l’Estat serà ingovernable i la crisi s’estendrà", ha advertit la cap de llista de la CUP.

