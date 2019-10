​Marlaska condecorarà els policies ferits en els aldarulls a Catalunya

El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat aquest dilluns que ha ordenat que s'iniciïn els tràmits per condecorar els agents de Policia Local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil que han treballat i han resultat ferits en les protestes i aldarulls de les últimes setmanes a Catalunya contra la sentència de l'1-O. En una entrevista de Ser Catalunya , Marlaska ha valorat que tots els agents "han format i formen durant aquests dies un únic uniforme", i ha assegurat que són l'avantguarda de la societat perquè garanteixen tots els ciutadans puguin exercir drets i llibertats a l'espai públic.Ha criticat els partits de l'oposició que aposten per l'aplicació de la llei de seguretat nacional, el 155 o l'estat d'alarma i ha defensat que el Govern espanyol "aplica l'ordenament jurídic atenent als fets".Ha detallat que la llei de seguretat nacional es pot aplicar quan hi ha una absència de coordinació entre els cossos policials estatals i els autonòmics, i ha asseverat que actualment la coordinació i col·laboració amb els Mossos és "absolutament exemplar". Sobre les seves declaracions a La Razón , ha assegurat que es referia al fet que a Catalunya hi ha un problema d'ordre públic i que els agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional li han traslladat que "mai no s'havien enfrontat a unes persones que exercissin la violència cap a ells d'una manera tan determinant".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor