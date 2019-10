Els comuns demanen al PSOE que demostri que no vol pactar amb el PP

El portaveu de CatComú, Joan Mena, ha demanat al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que "torni a sortir a reclamar l'indult com va fer fa només un any" per "demostrar" que no vol un possible acord del PSOE i el PP després de les eleccions espanyoles del 10 de novembre. "Quan no hi havia sentència apostava per l'indult. Ara, amb sentència, suposem que té encara més motius per fer-ho", ha plantejat el dirigent dels comuns en una roda de premsa aquest dilluns. Per a Mena, "només si Iceta torna a parlar d'indults, el PSOE demostrarà que no vol pactar amb el PP". "Només així sabrem on és el PSOE i també on és el PSC: si és amb la gran coalició del bipartidisme que es va viure ahir a Barcelona o amb una majoria progressista", ha afegit.Així s'ha referit a la manifestació que ahir diumenge va organitzar Societat Civil Catalana a Barcelona, que va reunir 80.000 persones –segons la Guàrdia Urbana– i líders del PP, Cs, Vox i també socialistes. Concretament, Iceta va desfilar al costat del ministre de Foment en funcions i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i del ministre d'Afers Exteriors en funcions, Josep Borrell. Mena ha recordat que els socialistes van criticar durament la manifestació que va aplegar el PP, Cs i Vox a la plaça Colón de Madrid i els ha retret que ara s'hagin manifestat "de la mà de l'extrema dreta"."Allò que no va valer per anar a la manifestació de Colón a Madrid sí que val ara per participar en aquesta manifestació a Catalunya?", ha preguntat, i ho ha atribuït al fet que veu el PSOE "molt preocupat per unes eleccions que van convocar ells" i interessat a pescar vots de Cs.Davant d'aquest escenari, ha lamentat que el PSOE vulgui "treure rèdit electoral d'una confrontació" i ha afirmat que "no és propi d'una formació que es digui progressista". "El diàleg és incompatible amb governar amb una dreta que atia el conflicte i la confrontació. A dia d'avui, el PSOE ha de triar on és: si a la línia de les solucions i del diàleg o de la confrontació com han fet el PP i Cs", ha exigit.En preguntar-li pels contactes dels comuns amb el Govern de cara als propers pressupostos de la Generalitat, Mena ha confessat que les converses "estan aturades" per la irrupció de la campanya electoral. No obstant això, ha reivindicat els comuns com a "dic de contenció contra les retallades" en un moment en què s'albira una recessió econòmica.

