MAPA Totes les castanyeres de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha concedit, fins divendres, 34 llicències per instal·lar parades de castanyes i moniatos a la via pública, un permís que s'atorga des del mes d'octubre i fins el mes de març. Per districtes, Ciutat Vella és el que més parades podrà tenir, fins a sis. A Sant Martí, se'n podran instal·lar 5, a Nou Barris, l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi en tindran quatre, mentre que a Sants-Montjuic i les Corts, tres respectivament. A Sant Andreu s'ha atorgat la llicència a dues parades mentre que a Horta-Guinardó, només una.Trobareu les castanyeres de Barcelona en aquest mapa interactiu:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor