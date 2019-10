ERC es fixa com a objectiu guanyar el 10-N per «obligar» Sánchez a dialogar

Sergi Sabrià: "Amb aquest PSOE i amb aquest PSC tot serà impossible"

Tornar a guanyar les eleccions espanyoles. Aquest és l'objectiu amb el qual treballa la maquinària electoral d'ERC de cara al 10-N. Després d'una investidura fallida en què els republicans van anunciar una abstenció que va acabar sent estèril pel desacord del president espanyol Pedro Sánchez amb Podem, els republicans demanaran ara el vot perquè l'independentisme "obligui" el PSOE a dialogar. Una taula de diàleg a la qual, asseguren, hi volen anar sense renunciar ni a l'amnistia ni a l'autodeterminació.El cap de campanya, Sergi Sabrià, assegurat que, si bé a les eleccions del 28 d'abril tenien dubtes sobre quin PSOE es trobarien, ara ja ho saben. "Amb aquest PSOE i amb aquest PSC tot serà impossible", ha assegurat. I davant d'aquest fre, ERC reclama un bon resultat de l'independentisme per fer que els socialistes es "replantegin" el seu posicionament i descartin la "via de la repressió" abonada fins ara. El telèfon trencat entre Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, ha marcat l'escenari post-sentència juntament amb les protestes al carrer.Els republicans insisteixen que són l'única opció independentista amb possibilitats de guanyar els comicis. De fet, el lema electoral amb què afronten la cursa electoral és "Tornarem més forts" i la cartelleria inclou les fotografies de Junqueras i Raül Romeva encara que, arran de la sentència, hagin estat inhabilitats i no siguin formalment candidats.ERC, que tornarà a tenir com a principal cara visible Gabriel Rufián, celebrarà l'acte central de la seva campanya a l'esplanada del centre penitenciari de Lledoners aquest dissabte 2 de novembre, just el dia en què es compleixen els dos anys de l'empresonament de Junqueras. La petició d'amnistia, juntament amb la reivindicació de l'autodeterminació, serà també un dels leitmotivs de la campanya.Els republicans no temen, per ara, no quedar primers en aquestes eleccions. Les enquestes de moment els somriuen i situen el PSC en segon lloc però amb una distància de, com a mínim, dos diputats. Donen per fet que la campanya estarà també marcada per les protestes, a les quals pretenen donar suport. La campanya la tancaran el 8 de novembre a Terrassa i la nit electoral seguiran resultats, un cop més, des de l'Estació del Nord.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor