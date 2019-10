VÍDEO La pífia de Ciutadans en l'últim vídeo per atacar l'independentisme

Ciutadans presenta un vídeo de campanya per emetre a TV3 i se li cola la marca d’aigua sonora de la llibreria de so (que imagino que no han pagat). Sentireu “https://t.co/C3GzQTfwGO” si esteu atents. pic.twitter.com/bq6VNDPjHH — Dani Sánchez Ugart (@DaniSUgart) October 28, 2019

Ayer Sánchez quiso hacerse el gracioso diciendo que los de Ciudadanos somos “liberales ibéricos”. Pues sí, nos encanta la libertad, nos encanta España y sabemos distinguir bien un ibérico de una mortadela. Así que muchas gracias, nos quedamos con el nombre 😜🍊 pic.twitter.com/aoIQvnkLn7 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 26, 2019

Ciutadans ha tret un nou vídeo electoral en el que fa una paròdia contra els llaços grocs i l'independentisme. Durant la reproducció d'aquest es pot sentir la marca d'aigua sonora de la llibreria de so. El periodista Dani Sánchez Ugart se n'ha fet ressò a les xarxes a través d'un tweet, on explica com es pot sentir clarament "premiumbeat.com" durant la reproducció del vídeoAquest vídeo arriba després que aquest cap de setmana Ciutadans també es fes viral a les xarxes amb l'spot de "Liberales Ibéricos"

