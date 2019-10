Batet abandona la precampanya per motius de salut

La candidata del PSC a les properes eleccions generals, Meritxell Batet, estarà absent en el propers dies de precampanya per prescripció mèdica. La candidata i presidenta del Congrés va acudir a Urgències la matinada d'aquest diumenge i després de diverses proves se li ha prescrit repòs. Per aquest motiu no participarà als actes que tenia previstos.Previsiblement, Batet es podrà incorporar de manera progressiva a la campanya, que s'inicia aquest dijous a la nit.

