«El Petonet és un licor d'arròs especial, per la composició i per a qui va dirigit»

El Petonet. Foto: Jonathan Oca

José López, creador d'El Petonet. Foto: Jonathan Oca

José López és el creador d' El Petonet , el licor d'arròs de Tarragona que ja és famós arreu del món. L'empresari, propietari de l'establiment Les Tres Bessones a la plaça del Fòrum, defensa que és un producte especial, fet amb productes naturals i de la demarcació, amb la DO Tarragona.L'èxit del licor ja se l'esperava perquè el projecte va néixer per créixer, apunta. El Petonet està fet amb arròs del delta de l'Ebre, embotellat per la licorera Jané del Vendrell i ideat a Tarragona. En menys de tres anys, des de la seva sortida al mercat, ha aconseguit ser reconegut com un dels millors licors d'arròs del món.- S'està fent gran perquè realment va néixer amb la visió de créixer en un futur. Quan vaig decidir que fos El Petonet el producte que tirés endavant una idea, un projecte, era perquè s'expandís i que agafés un volum que pogués arribar a tot arreu.- Crec que l'èxit rau en el fet que està basant en una idea sobre la qual s'havia incidit poc, que era la sensibilitat de cuidar als celíacs i als intolerants al gluten. Això ha marcat una pauta. És apte per a tothom. És un producte completament natural, amb la màxima qualitat, no necessita conservants i és baix en sucre. Utilitzem l'alcohol, que el necessitem per a fer de conservant i el sucre, com estabilitzant.- El vàrem presentar per Santa Tecla l'any 2016 i després hem obert camí portant-lo a valorar a concursos i fires. L'any 2018 va rebre el premi com a producte més innovador en la seva categoria a Innoval, Fira Internacional Alimentària de Barcelona. Això suposa que el producte és una de les begudes de referència, innovadora i de qualitat de l'actualitat. Per altra banda, aquest any hem fet el salt a fer un tast a nivell internacional. Al jurat els ha sorprès perquè és un producte cremós i d'un tacte agradable a la boca.- Ara mateix està reconegut, i el concepte que sigui el millor licor d'arròs és perquè el concepte és diferent. Els licors d'arròs són meravellosos però El Petonet té una cosa especial, pel concepte, per la composició i per a qui va dirigit.- El mercat es va ampliant a poc a poc i ara ja superem les 50.000 ampolles a anuals. Estem pujant. El 2016 en vàrem fer unes 15.000.- Crec que no és una beguda típica d'unes festes o no i com bé dius ara ja es podria dir que és un producte típic de Tarragona, de Tarragona ciutat i de la demarcació. És un producte de la terra, amb denominació d'origen de Tarragona. A mi m'agrada quan surto a fora de viatge, tornar amb algun record que representi el lloc on he estat, per això defenso que és un bon producte per regalar i d'aconseguir com a record de la ciutat.- Exacte. Amb Bombons i sorbet d'arròs. És molt versàtil. Primer es pot prendre sol o amb cafè o amb te. Es pot fer servir per fer postres, pastissos i dolços de tota mena, això si, amb alcohol. Ara bé, també hi ha bombons i un sorbet d'arròs, que és boníssim.- I tant. Va tenir una molt bona acollida entre la gent. Tot i que al principi sembla que els ingredients no casin, el resultat és sorprenent i refrescant. La clau per fer el còctel és que ha de contenir la mateixa quantitat de licor d'arròs, de cervesa i de granissat de llimona per aconseguir un bon resultat. El "Magik Boada" proporciona un resultat molt refrescant i molt engrescador.

