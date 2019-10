La fruitera agredida per vendre peres de Lleida esgota totes les existències

La fruitera de la Corunya que la setmana passada va ser agredida a cops de puny per un client que rebutjava que es comercialitzés amb productes catalans, ha esgotat totes les existències.La dona venia a la seva fruiteria peres de Lleida, i després que l'agressió fos publicada als mitjans de comunicació, els veïns s'han bolcat amb ella com a mostra de solidaritat i li han comprat totes les fruites que tenia a l'establiment.Segons explica La Voz de Galicia , la policia ha obert una investigació per localitzar l'autor de l'agressió, a qui la propietària del comerç li va fer una fotografia.

