Òmnium reclama que la campanya d'autoinculpacions sigui «massiva»

Marcel Mauri després d'entregar el seu formulari d'autoinculpació a la Ciutat de la Justícia Foto: Ariadna España

Després de cridar a "omplir els jutjats d'autoinculpacions per sedició" , el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha comparegut aquest dilluns a la Ciutat de Justícia per entregar el formulari d'aquesta campanya. El primer de la cua, però, ha estat Pepe Beúnza, considerat el primer objector de consciència al servei militar a l'estat espanyol de caràcter polític.Mauri ha afirmat que "hi ha milers de persones que han començat a fer aquest gest de reafirmació" per denunciar que "els delictes que els impugnen no s'aguanten per enlloc". Pel vicepresident, aquesta campanya d'autoinculpacions té la voluntat de ser "massiva", i així pensa que serà, perquè ja hi ha quasi deu mil persones que han descarregat el formulari per presentar-ho als jutjats.Les autoinculpacions, com ha afirmat Mauri, són una manera d'ensenyar que "si Jordi Cuixart i els altres presos estan condemnats per haver fet manifestacions pacífiques i haver votat l'1-O, el que haurien de fer és condemnar a les més de dos milions de persones que els van acompanyar".El vicepresident d'Òmnium ha recordat que a Catalunya hi ha hagut campanyes d'autoinculpacions al llarg de la història, i sempre amb "aquesta voluntat de dir que els condemnats no estan sols.El vicepresident de l'entitat és conscient que la desobediència civil "implica assumir les conseqüències que pugui tenir, per injustes que siguin", però ha afirmat que les assumiran al costat de Cuixart i la resta de presos polítics.Com ja es va anunciar dijous passat, l'acció també s'ha fet en paral·lel als jutjats de Lleida, Tarragona i Girona en solidaritat amb els condemnats pel Suprem, però, segons ha explicat Mauri, fora de Barcelona "la situació és més lenta".El vicepresident ha criticat les declaracions del ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, que ahir va afirmar que a Catalunya hi ha més violència que al País Basc . Davant aquestes declaracions, Mauri ha recordat que Marlaska és un ministre "condemnat per no haver atès denúncies de maltracte" i ha criticat que les seves afirmacions són un "insult a l'independentisme i a Catalunya", però sobretot a "les víctimes del terrorisme, que moltes d'elles també són catalanes". Òmnium i l'ANC van reclamar una resposta institucional a la sentència que acompanyés les mobilitzacions del carrer, però no van voler concretar quina havia de ser aquesta resposta. Les dues entitats lamenten que l'Estat no hagi demanat perdó per la "brutalitat policial" de fa dos anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor