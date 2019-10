El capitalisme «democristià» de Foment del Treball

L'Institut d'Estudis Estratègics, el think tank creat per la patronal Foment del Treball , ha presentat avui el seu primer informe, titulat Per un nou pacte social. Davant els reptes del capitalisme i de la democràcia, que ha estat presentat aquest dilluns a la seu de l'organització per part part del seu president, Josep Sánchez Llibre. N'ha explicat els detalls Jordi Alberich, vicepresident i coordinador del laboratori d'idees.Que una entitat empresarial defensi el capitalisme no ha de ser notícia. Sí que ho és l'aposta que vol fer Foment per preservar la cohesió social i "un creixement econòmic inclusiu", el que implica "una distribució més equitativa de les rendes i de la justícia i demana a les grans corporacions que liderin el debat d'aquesta transformació de l'economia global". L'objectiu és evitar la fractura social com a primer factor per barrar el pas als populismes.Com fer de la revolució tecnològica un motor de progrés per a la majoria de la societat, sense exclusions, sense que el benestar resti en mans d'uns pocs. "Els esdeveniments que passen a Xile són un exemple del que diem", ha afirmat Alberich, que ha volgut evitar el debat de si la desigualtat creix -com ell creu que està passant- o disminueix una mica. "La desigualtat és un fet, com també el malestar que hagenerat en la societat".El think tank de la patronal defensa la necessitat d'augmentar el salari mínim i obrir el debat sobre la renda mínima, una aposta per la col·laboració público-privada en àmbits com l'educació, i la formació dels joves, un major compromís social per part de les grans corporacions, una política que afavoreixi el consum i la demanda, impulsi la indústria i l'emprenedoria i atacar la inestabilitat que s'expressa en els salaris baixos i la precarietat laboral.El document explicita la nostàlgia pels anys de benestar sorgits del projecte europeu després de la Segona Guerra Mundial. Hi va haver "trenta anys gloriosos", els dels grans acords socials, etapes de governs socialdemòcrates o democristians i de pactes entre empresaris i sindicats.Alberich ha fet una defensa d'un capitalisme que vagi de la ma de la democràcia, enfront altres models de capitalisme que aposten per un creixement sense llibertats ni pactes socials. "El capitalisme genera més benestar en països democràtics perquè en aquests la riquesa es reparteix millor".Sánchez Llibre ha posat en valor que una patronal plantegi debats d'aquest tipus: "Volem posar les llums llargues en temes de fons". Sánchez Llibre ha subratllat el que ha defensat en altres ocasions: "No sortirem de la crisi si no s'incrementen els salaris" i s'ha referit a la necessitat que els joves vegin obertes les possibilitats de millorar els seus projectes vitals. El president de Foment ha anunciat que volen plantejar les seves propostes a la CEOE i a la patronal europea.

