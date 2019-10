Junqueras: «Amb el PSOE que amenaça amb el 155 no podem arribar a cap acord»

L'exvicepresident del govern Oriol Junqueras ha deixat clar que "amb el PSOE que amenaça cada dia amb el 155, que exigeix en compliment íntegre de les penes i es nega a agafar el telèfon és impossible que arribem a cap acord". En una entrevista a eldiario.es , el líder d'ERC ha ressaltat que l'aposta del partit és "ser tan forts" que l'Estat es vegi obligat a seure en una taula de diàleg, i ha reivindicat el paper de la formació al Congrés aquests últims mesos: "Hem obligat a Sánchez a treure la seva veritable versió".Junqueras ha afirmat que no es penedeix de res i ha volgut enviar un missatge als jutges del Tribunal Suprem que l'han condemnat a tretze anys de presó: "Que tinguin molt clar que no hem renunciat ni un mil·límetre a les nostres conviccions i objectius, som els que no ens cansem mai". En aquesta línia, ha ressaltat que l'Estat no té projecte per a Catalunya i que l'únic que vol és mantenir la unitat d'Espanya "costi el que costi".Aquests últims mesos, l'independentisme ha fet seu el lema de Jordi Cuixart, "Ho tornarem a fer". Què s'ha de tornar a fer? Segons Junqueras, "votar en un referèndum d'autodeterminació" que serà "inevitable".

