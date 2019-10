Allau d'autoinculpacions en solidaritat amb els presos

🔴 @marcelmauri: “Aquesta ha de ser la campanya més gran d’autoinculpacions que s’ha fet mai a Catalunya.



Cap dels delictes que imputen a @jcuixart i la resta de presos polítics s’aguanten per enlloc. Ens haurien de condemnar a tots”#JoMinculpo pic.twitter.com/56RnOkBSDS — Òmnium Cultural (@omnium) October 28, 2019

Els Mossos han volgut impedir el pas als jutjats de Girona Foto: ACN





Més de 10.000 persones s'han descarregat el formulari per autoinculpar-se



La Ciutat de la Justícia havia rebut fins a les dues del migdia d'aquest dilluns 188 autoinculpacions sobiranistes, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en el marc d'una campanya d'Òmnium Cultural per mostrar "suport als presos polítics". "Els han condemnat per manifestar-se, expressar-se, mobilitzar-se i votar, així que tots nosaltres també som culpables d'aquest fals delicte", ha expressat Òmnium en un missatge acompanyat d'un formulari per omplir i presentar als jutjats.​El TSJC ha limitat a 25 el nombre d'autoinculpacions diàries a admetre a tràmit a tots els partits judicials excepte al de Barcelona per no entorpir la tasca dels jutjats de guàrdia, en funció dels mitjans que tingui cada partit judicial.La sala de govern del TSJC va prendre aquesta decisió en una reunió celebrada el 15 d'octubre per evitar que es pugui ''comprometre el servei'', i per tant, per garantir que es puguin complir les altres tasques que tenen assignades aquestes instàncies judicials. Això inclou qüestions com la prestació de declaracions a detinguts, l'assistència a situacions d'emergència o els aixecaments de cadàvers. Segons l'ordre enviada des del TSJC als jutges degans, també s'ha de limitar l'accés a les instal·lacions de manera que hi entri només un denunciant cada vegada.En el cas de Barcelona, on hi ha quatre jutjats de guàrdia, no s'ha limitat el nombre de persones diàries que es vulguin autoinculpar, sinó que la jutgessa degana ha limitat l'accés a la Ciutat de la Justícia per l'avinguda Carrilet als professionals (magistrats, fiscals, lletrats, funcionaris, advocats, procuradors i periodistes) entre dos quarts de vuit i tres quarts de nou del matí.Tensió als jutjats de Girona quan unes 150 persones han anat a autoinculpar-se en protesta per la sentència de l'1-O. Els Mossos, obeint la instrucció del TSJC que manava que només poguessin entrar-hi 25 persones, els han barrat el pas i la gent ha començat a cridar "Volem entrar! Volem entrar!" aixecant els papers enlaire.La situació ha comportat que s'hagués d'empènyer gent cap enfora, tancar la porta amb clau i, fins i tot, mobilitzar antidisturbis. Després d'una mediació entre representant de les entitats, Mossos i deganat, s'ha permès que aquells qui volien autoinculpar-se entressin un a un al jutjat de guàrdia. "No hi ha cap raó objectiva perquè no se'ns permetés", ha lamentat el membre de la junta nacional d'Òmnium Xavier Antich.Durant l'atenció als mitjans de comunicació, Mauri ha definit el gest de centenars de ciutadans com a "personal", "solidari" i que és una "reafirmació" que no es considera que el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i la resta de presos per l'1-O hagin comès cap delicte. L'organització ha explicat que més de 10.000 persones s'han descarregat el formulari per autoinculpar-se des de que es va presentar la campanya. "Volem que sigui massiva. Els propers dies més gent s'hi seguirà sumant", ha pronosticat. Mauri ha dit que desconeix les conseqüències penals que pot tenir aquesta campanya per les persones que la secundin i ha recordat que al llarg de la història de Catalunya se n'han fet. Ha explicat que les persones que hi donen suport es descarreguen el formulari d'autoinculpació d'una web, l'omplen i signen i el presenten al jutjat més proper.Es tracta d'un tràmit ràpid, tot i que Mauri ha indicat que en alguns jutjats de les capitals de demarcació es va lent perquè només s'atenen 25 persones al dia per efectuar aquesta qüestió. Una vegada més, el vicepresident d'Òmnium ha reclamat a l'Estat que reaccioni i que afronti el conflicte polític. Tot i això, ha expressat que si han decidit portar-lo als tribunals, caldrà lliurar la "batalla" pels drets i les llibertats. "Nosaltres també hi som per acompanyar als presos amb aquest gest personal i de compromís", ha conclòs.Mauri ha carregat contra el ministre de l'Interior en funcions , Fernando Grande-Marlaska, per haver comparat les protestes dels últims dies a Catalunya amb la situació al País Basc derivada del terrorisme. Ha constatat que el ministre no només ha "insultat" l'independentisme sinó també a les víctimes del terrorisme. Després de dir que Marlaska mai hauria d'haver estat designat ministre i que hauria d'haver dimitit, l'ha emplaçat a disculpar-se i a depurar responsabilitats per les actuacions policials dels últims dies a Catalunya.

