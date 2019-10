​El sector del vi es bolca per ressuscitar el celler arrasat per la llevantada

Mariona Rendé i l'Arnau Roig, el seu fill de 21 anys, a l'11a Festa del Vi de Lleida. Foto: Jordi Bes

Unes ampolles que han quedat entre la runa del celler Rendé Masdéu, arrasat pel riu Francolí. Foto: ACN

Encara no ha passat ni una setmana, però el sector ja s'ha volcat per ajudar el celler Rendé Masdéu (DO Conca de Barberà) de l'Espluga de Francolí, que ha quedat literalment destruït per la crescuda del riu Francolí a causa de les intenses pluges.A l'11a Festa del Vi de Lleida d'aquest cap de setmana s'ha visibilitzat les ganes dels cellers de fer costat i ajudar a la bodega afectada amb l'escalf que li han transmès i amb unes guardioles per recollir fons. A la festa també s'ha pogut captar la imatge que pot marcar el camí futur del celler: el de la mare i cara visible, Mariona Rendé, que s'ha mostrat visiblement emocionada per la desaparició de la bodega, però que ha estat acompanyada d'un dels seus fills, Arnau Roig, de només 21 anys, però que ja ha manifestat les ganes de continuar amb el projecte.Mariona Rendé no ha amagat en els darrers dies que, si no tingués continuïtat, és molt probable que llancés la tovallola, però els fills li han expressat que volen tirar el projecte endavant. Arnau Roig estudia agrònoms a Lleida i el seu germà petit, de 18 anys, un cicle superior de viticultura. Els dos ja s'estaven preparant per continuar amb el celler, però Roig reconeix que la pèrdua de la bodega ha significat "un gir" inesperat. Ara que han passat uns dies mostra una actitud optimista i considera que ho han de veure "com una oportunitat".Al celler agraeixen als veïns de l'Espluga i a tothom que els ha ajudat a salvar el poc que ha quedat sota les runes del celler. Roig especifica que en tres dies de feina s'han recuperat centenars d'ampolles de vi i fins i tot alguna bota íntegra també amb vi. Ara és el moment de fer analítiques per veure si se li pot donar sortida i fer que la venda d'aquests vins pugui contribuir també a recuperar el celler.A la Festa del Vi de Lleida també s'hi ha pogut col·laborar amb les guardioles, que duien el segell de la DO Costers de Segre, i ja fa uns dies que la DO Conca de Barberà i l'Associació Festa del Trepat han anunciat diverses mesures, com l'elaboració d'un vi solidari i l'obertura d'un compte corrent on fer aportacions.Per la seva banda, Irene Alemany i Laurent Corrió -Sot Lefriec, Pas Curtei, Principia Mathematica...- han engegat una campanya perquè els cellers aportin 300 ampolles de vi acabades. De moment s'hi han sumat cinc cellers: Comalats, Cellers Tarroné, Herència Altés, Celler Espelt i Torre del Veguer.

