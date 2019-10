Comença el judici contra l'acusat de matar un veí de Blanes i amagar el cos a Vilanova de Sau

Aquest dilluns comença el judici contra el veí de Vic, de 52 anys, acusat de matar un home de Blanes , de 39, i amagar el cos a Vilanova de Sau. Un jurat popular jutjarà durant dues setmanes el cas i després emetrà un veredicte. Els fets van tenir lloc el passat 22 de gener de 2018, quan tots dos es van trobar en un pis, al carrer Esperança de la capital osonenca, que l'acusat tenia llogat. La víctima va anar-hi per aconseguir una arma de foc.La Fiscalia de l'Audiència Provincial de Barcelona li demana 21 anys i 5 mesos de presó. Segons l'escrit d'acusació, el processat el va atacar amb un ganivet de grans dimensions provocant-li la mort "en pocs minuts". Aleshores, va ficar el cos dins una bossa de plàstic i el va traslladar, amb el cotxe de la víctima, fins a la nau on el va ocultar a Sau. Després, va abandonar el vehicle Riudellots de la Selva.El 2 de febrer els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós i van localitzar el cos de la víctima. Dies després el jutge va decretar presó provisional La Fiscalia l'acusa d'assassinat, robatori d'ús de vehicle i tinença il·lícita d'armes i demana, en total, una pena de 21 anys i 5 mesos de presó i que no es pugui apropar a menys d'un quilòmetre de la dona, les filles i els pares de la víctima durant 10 anys.La defensa considera que és un homicidi i que cal tenir en compte diferents circumstàncies atenuants. En concret, atenuants de drogoaddicció i confessió i una eximent incompleta de legítima defensa. Demana una pena de 7 anys i 6 mesos de presó.

