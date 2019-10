​El misteri dels 9.000 matalassos abandonats a Torrevella en tres mesos

La retirada de gairebé 9.100 matalassos abandonats als carrers de Torrevella (el Baix Segura) durant els passats mesos de juliol, agost i setembre suposa un autèntic "misteri" per a les autoritats locals, que no tenen una explicació per a aquesta situació tan sorprenent, segons informa el Diari la Veu. El servei de neteja municipal ha recollit en els tres mesos un total de 9.081 matalassos, la qual cosa suposa una mitjana d'uns cent diaris.La regidora de Condícia Urbana, Carmen Gómez Candel, ha manifestat, en declaracions a Efe, que aquest fenomen no té sentit perquè quan un particular adquireix un d'aquests articles en una botiga, "el comerç que li subministra el nou retira el vell, i està obligat a portar-lo a un abocador autoritzat".Els vora 9.100 matalassos abandonats generalment prop de contenidors urbans han provocat una despesa al consistori de 163.458 euros, que ha procedit a la retirada per al seu trasllat a l'abocador corresponent.L'ajuntament ha constatat, després de preguntar a diversos establiments de mobles de la ciutat, que "no hi ha hagut un augment significatiu de les vendes de matalassos respecte a altres anys", la qual cosa afegeix misteri a l'assumpte.Segons les dades de l'ajuntament, des de principi d'any s'ha retirat de la via pública de Torrevella un total de 716.660 quilograms de residus, la qual cosa ha obligat a realitzar 181 viatges a l'abocador.Malgrat que encara queden més de dos mesos perquè acabi l'any, ja són més de 200.000 quilograms addicionals a tot el recollit durant el 2018 "i gairebé 70 viatges més" a la planta de residus.La regidora ha destacat que durant aquests mesos "el servei de neteja viària s'ha vist desbordat per la gran quantitat d'abocaments incontrolats que s'han produït".

